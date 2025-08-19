Usuarios ilesos tras incidente en Tren Maya en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Tren Maya informó que tras el percance que sufrió uno de los trenes en la estación Izamal, Yucatán, se inició una investigación para determinar la causa del percance en vías.

De acuerdo con un comunicado, el tren con número 304 que iba de Cancún a Mérida intentó acceder a baja velocidad a los andenes de la estación cuando ocurrió el incidente, sin especificar si fue un descarrilamiento o un choque como se ha señalado.

Por lo que se activaron los protocolos de seguridad y los usuarios que resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en autobuses del Tren Maya.

"Se integró una Comisión Dictaminadora que ya se realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones", dijo.

