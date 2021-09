Va PRI por recuperación de Fondos Metropolitanos

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que durante las negociaciones del paquete económico del 2022 reclamará el regreso de los Fondos Metropolitanos, que fueron desaparecidos del Presupuesto Federal con la llegada de Morena al gobierno.

A través de un comunicado, el legislador sostuvo que, con la eliminación de ese recurso, los municipios ubicados en zonas metropolitanas están "ahogándose", ya que no tienen forma de solventar obras para compensar el crecimiento poblacional que se registra en ellas.

"Es injusto que a las áreas donde se generan mayores impuestos no regresen fondos para compensar el esfuerzo que hacen como mexicanos. Hoy se está deteriorando la infraestructura de estos grandes centros de población, sobre todo en el Centro y Norte del país, por la falta de los Fondos Metropolitanos", advirtió.

El priísta recordó que todavía en 2017 se aprobaron 2 mil 225 millones de pesos para el desarrollo regional metropolitano, de los que aproximadamente el 15 por ciento se destinaron a proyectos relacionados con la infraestructura en transporte público y movilidad no motorizada, lo que benefició a grandes ciudades, entre las que destacan Guadalajara, Monterrey, Morelia, León, el Valle de México, la Comarca Lagunera, así como la interconexión de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, Monclova-Fronteras-Castaños, Puebla-Tlaxcala o Pachuca-Mineral de la Reforma.

A través del Fondo para las zonas metropolitanas, explicó se bajaban cientos de millones de pesos, que servían para hacer obras en los estados y municipios, tales como un anillo periférico, un tren interurbano, un puente que conectara las dos áreas, un colector, permitiendo mayor movilidad a la ciudadanía, sustentabilidad y potencializar la actividad económica.

"Eso les permitió a muchos estados y ciudades tener un desarrollo equilibrado y compensar, sobre todo, el crecimiento producto de la llegada de población de otras partes, haciendo obra", expresó.

Finalmente, Moreira Valdez insistió en que la desaparición del Fondo Metropolitano, en medio de la crisis de salud y económica, "es otra muestra de la insensibilidad de la actual Administración", por lo que es necesario impulsar proyectos de infraestructura, dependiendo de las necesidades de cada estado y municipio.