Vacuna contra Covid-19 es necesaria para salir de crisis: SE

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que la salida real y de largo plazo de la crisis sanitaria será la vacuna, mientras tanto las medidas sanitarias y económicas serán parciales.

Dijo que lo más importante es la vacuna, lo que no significa que el tema económico no sea importante, sino que la solución de largo plazo es encontrar cómo curarse del Covid-19.

La vacuna contra el Covid-19 "esa es la salida real de la crisis, entonces si tomamos ese foco lo demás es cómo vamos adaptando la salud y la economía mientras tenemos la solución de largo plazo, mientras tanto todo lo demás van a ser soluciones parciales".

En videoconferencia que organizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expuso que sin la vacuna habrá rebrotes, por lo que es necesaria la cooperación internacional para tener una vacuna.

"Vamos a tener rebrotes, porque no podemos asegurar un regreso a las actividades laborales, pero no veo un escenario donde vamos a hacer pruebas para ingresar a iglesias y parques", expuso.

La funcionaria insistió en que no se pueden implementar las mismas soluciones que probaron tener "fuertes limitaciones" en años pasados.

Por lo que, dijo, la administración actual prefiere dar transferencias directas a los que menos tienen.