Vacuna que se envasan en Querétaro estarán listas el sábado: Ebrard

Las primeras dosis de la vacuna de CanSino Biologics, que se envasan en Querétaro estarán listas el próximo sábado para las últimas pruebas que permitan su distribución en la República Mexicana a fin de mes, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante la conferencia mañanera, de ayer, expuso que la farmacéutica informó de los avances en el envasado que se realiza en la empresa Drugmex, ubicada en el parque industrial El Marqués.

"CanSino mandó un comunicado, con lo que podemos decir que ya en México se inició la producción de vacunas de esta empresa; el 24 de febrero se inició el envasado de los primeros lotes de las vacunas de CanSino en el laboratorio mexicano Drugmex México, que cuenta con la sustancia necesaria para envasar alrededor de 2 millones de dosis", dijo el funcionario federal.

De manera que las primeras dosis estarán listas el 6 de marzo para la evaluación, por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), dependiente de la Cofepris.

Agregó que, para el proceso de verificación de las vacunas producidas en México, se están aplicando estándares "de los más rigurosos del mundo" para CanSino y AstraZeneca.

Mencionó que el hecho de que el proceso de producción tenga lugar en México ayudará a que el país no dependa tanto de las vacunas que lleguen del exterior.

Retraso en vacunas. Sobre los retrasos en la programación para la aplicación de la vacuna en México, y en Querétaro, Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en el estado, explicó que ésta no depende del gobierno estatal, pero tampoco es responsabilidad del gobierno federal.

Dijo que la compra de vacunas para los estados no es una solución porque "de todos modos tenemos que esperar a la disponibilidad de distribución que hagan las empresas, incluso para México ya hay retrasos, entregas que no se han hecho y eso no es culpa del gobierno federal porque hay en fila otros países, todos están demandando la vacuna".