Vacuna reduce el 80% de muertes por Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reducción del 80% en los fallecimientos por Covid-19 ya es una realidad, gracias al plan nacional de vacunación.

"Siempre dijimos: vamos a darle prioridad a los adultos mayores, porque son los más vulnerables, porque si los vacunamos, repetía y repetía, vamos a reducir el fallecimiento por Covid hasta el 80%, pues eso ya es un hecho, es una realidad. Entonces tenemos que seguir vacunando", expresó López Obrador al encabezar una supervisión de las gradas del Bienestar, en la Unidad Deportiva Morelos.

Asimismo, el Presidente reiteró su llamado a las personas que no se han vacunado para que no lo piensen más, porque el biológico contra el nuevo coronavirus ayuda mucho y protege.

Acompañado por el gobernador priista Ignacio Peralta; por la gobernadora electa por Morena, Indira Vizcaíno; y por su Gabinete de Bienestar, López Obrador indicó que seguirán apoyando a Colima, que se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, para enfrentar la pandemia.

"Ahora Colima está afectada por la pandemia, por la tercera ola, es de los estados con más contagio, pero vamos a continuar apoyando que no falten las camas, para que no falte la atención médica, sobre todo los medicamentos, y la mejor manera de enfrentar la pandemia, y está demostrado así, es vacunándonos", señaló.

Refirió que hay más contagios y en algunos estados hay bastante hospitalización, pero afortunadamente menos fallecidos y esto se debe a que ya están vacunados todos los adultos mayores.