Vacunarán contra Covid a 10 mil trabajadores de maquiladoras

Como resultado de un acuerdo binacional entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, se aplicará la vacuna contra el Covid-19 a 10 mil trabajadores de la industria maquiladora de Baja California, informó el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández González.

Expuso que en caso de tener éxito, este programa piloto se podrá extender a medio millón de trabajadores de maquilas. En esta primera etapa se vacunarán a trabajadores de 6 empresas, que en promedio emplean a mil 500 personas cada una. El proceso de aplicación de vacunas durará siete días no consecutivos.

Para ello se instalará una clínica móvil temporal en el UC San Diego Health en San Ysidro, California, donde se les aplicará a los trabajadores la vacuna de Johnson & Johnson. "Lograr una colaboración tan grande como este no fue sencillo, se da gracias a la suma de voluntades de muchos entes involucrados, no fue fácil gestionar que el gobierno de Estados Unidos permitiera el paso de trabajadores mexicanos a suelo norteamericano para ser vacunados, sin embargo, hoy es una realidad", comentó. En caso de ser exitosa esta primera etapa de vacunación se pretenderá ampliar la cobertura a 500 mil trabajadores de la industria maquiladora en Tijuana.