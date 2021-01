Vacunas antiCovid no serán "para los amigos": Orozco Sandoval

El próximo 12 de enero llegará el primer lote de vacunas contra el Covid-19 que se aplicarán sólo al personal de Salud del estado, anunció el gobernador Martín Orozco Sandoval.

El mandatario garantizó que en Aguascalientes no pasará lo que ocurrió en otros lados, pues no será para los amigos de ningún servidor público, ni del gobernador o secretario de Salud.

"Las vacunas estrictamente (serán) para el primer nivel, que no se apuntó un amigo, que sea amigo, que sea funcionario, que sea conocido, que sea mi pariente, que sea pariente de Pizza, del doctor Ramírez (titulares de la Secretaría de Salud) o de quien sea, o que se apunte un periodista, 'échame la mano', ¡no!, no va a suceder lo que ha sucedido".

Dijo que se debe ser estricto y actuar con disciplina para que las dosis se apliquen como está establecido en el Plan Nacional de Vacunación.

Por indicaciones del Gobierno Federal, las vacunas serán distribuidas a través de la XIV Zona Militar en la entidad, y desde Gobierno del Estado se apoyará en la logística y aplicación.

"Le vamos a entrar, vamos a ayudar, aunque ellos sean la cabeza en la operación y que se va a establecer en conjunto con el Ejército", acotó.

Dijo que se está diseñando una sólida estrategia para la vacunación, con la que se podrían aplicar hasta 6 mil vacunas por día.

La Secretaría General de Gobierno se coordinará con la XIV Zona Militar para conocer cuántas vacunas y de qué forma llegarán a Aguascalientes.

Orozco Sandoval agradeció el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que aportó los refrigeradores para la conservación del biológico, lo cual favorecerá en gran medida el almacenamiento y la disposición de éste, conforme vaya siendo distribuido por las autoridades federales.

Respecto al inicio de año, Martín Orozco hizo un llamado a continuar trabajando en fuerte alianza, sociedad y gobierno, para mantener las condiciones óptimas para el desarrollo; es decir, respetando de forma estricta las medidas sanitarias y aportando cada quien desde su sitio, al crecimiento de la entidad.

El gobernador señaló que en las últimas semanas hubo una baja en la ocupación de camas en hospitales gracias a la responsabilidad ciudadana, por lo que pidió se permanezca con esa dinámica de actuación social; reiterando que se espera que estos meses traigan un favorable repunte económico.