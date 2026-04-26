Valle de México registra seis contingencias por ozono en 2026
La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha impuesto restricciones como el Doble Hoy No Circula para mitigar la contaminación por ozono.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- En lo que va de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado al menos seis contingencias ambientales en el Valle de México, debido a altas concentraciones de ozono.
Acciones de la autoridad
De acuerdo con datos oficiales, estas medidas han implicado restricciones como el Doble Hoy No Circula ante condiciones atmosféricas adversas.
Cronología del caso
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Las contingencias se han registrado en las siguientes fechas del 2026:
25 de abril
10 de marzo / Se activó a las 16:00 horas y se desactivó a las 19:00 horas del 11 de marzo
15 de febrero / Se activó a las 17:00 horas y se desactivó el 17 de febrero a las 18:00 horas.
12 de febrero /Se activó a las 16:00 horas y se suspendió la noche del 14 de febrero
8 de enero / Se activó a las 16:00 horas y se desactivó la tarde del 9 de enero
1 de enero / Se activó y desactivó ese mismo día
Las autoridades han señalado que las condiciones atmosféricas adversas han favorecido la acumulación de contaminantes, lo que incrementa los riesgos a la salud de la población.
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