"Vamos a un trienio difícil de un gobierno autoritario": Muñoz Ledo

Después de la aprobación de la Ley Zaldívar en el Congreso de la Unión, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) aseguró que los juristas, y los jueces están haciendo su tarea heroica de salvar a la República, pero acusó que por desgracia el presidente, Andrés Manuel López Obrador está mareado de poder, y pronosticó un trienio de un gobierno autoritario, que puede convertirse en despótico.

"Los juristas están haciendo su tareas, los jueces están haciendo un tarea heroica, el Ejecutivo por desgracia está mareado, mareado de Poder, el Poder marea y el poder absoluto marea absolutamente y vamos a vivir un trienio muy difícil, un trienio de un gobierno autoritario, un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico, es nuestro deber evitarlo. Claro, algunos de las diputadas y diputados ya no estarán en la próxima Legislatura, pero la gran mayoría va a reelegirse", dijo Muñoz Ledo.

Al participar en el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia, que organizó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aseguró que si los jueces se mantienen firmes habrán salvado a la República de disposiciones anacrónicas y autoritarias del Jefe del Ejecutivo Federal y de la actitud cobarde de diputadas y diputados de la mayoría –Morena- que aprobaron el artículo Décimo Tercero transitorio.

Muñoz Ledo afirmó que "estamos decayendo muy rápidamente en un tono, en un talante de la política propio de la toma del poder por una dictadura "y estamos, todos los días, poniendo en juego que las decisiones del Ejecutivo corresponden a una democracia constituida".

"Lo más doloroso de este asunto que nos concierne a los legisladores, que delante de nuestros ojos el Ejecutivo dio órdenes, sin cambiar una sola coma, de que se aprobara el décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".

Pidió de los legisladores una actitud constitucional, porque también son garantes de la Constitución "y la hemos violado".

Agregó que se confía en la integridad del Judicial del país, si son garantes de la constitucionalidad, son el único tribunal constitucional en México no hay dos; "y si ellos se mantienen firmes habrán salvado la República contra disposiciones anacrónicas, autoritarias, y no quisiera llamar despóticas del jefe del Ejecutivo de la Unión".

Añadió que está en riesgo la división de Poderes, el federalismo y el municipalismo. "Son problemas de gran calado y debiéramos empezar a pensar, aunque sea a contrapelo, en un nuevo esquema constitucional, no para justificar violaciones que se están cometiendo, sino para desahogar de un modo histórico los problemas que está viviendo el país".

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho (PRI), afirmó que sólo a través de la separación de Poderes y la colaboración enmarcada en la Constitución Política, es posible continuar la construcción de la democracia en nuestro país.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló que el seminario tiene el objetivo de analizar las perspectivas y divisiones que supone para la democracia el orden republicano, el federalismo, el Estado de derecho y, en general, el orden constitucional, la reciente aprobación del Artículo Décimo Tercero Transitorio de la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el país está ante un gran riesgo y está urgido en tres aspectos: Estado de derecho, contrapesos republicanos y la democracia de los ciudadanos. "Estamos en riesgo del retorno de una presidencia imperial no deseada y que los poderes ya no lo sean", señaló.

Dijo que el Poder Judicial debe estar exento de todos los vaivenes, tentaciones y juicios de partido e ideología, porque debe ser el garante de la Constitución que todos los servidores públicos protestan hacer guardar.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputada Fabiola Loya Hernández, apuntó que México necesita un Jefe de Estado respetuoso de la división de Poderes y de los contrapesos constitucionales. "La autonomía y la independencia del Poder Judicial es vital dentro de un régimen democrático y con ello asegurar una justicia pronta e imparcial para todas, sin distinciones, que permita una convivencia social en el marco de la legalidad".

Por el PRD, la coordinadora parlamentaria, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, dijo que la estructura de este seminario está pensada para abordar el problema de la autonomía e independencia judiciales desde todos los ángulos de la vida pública, los principios constitucionales, defensa de los derechos humanos, el marco convencional y la democracia.

Señaló que el Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama para reforzar el Estado social y democrático de derecho y los derechos humanos.