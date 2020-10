"Vamos bien", dice Alcocer sobre control de Covid en México

El secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que México "va bien" con respecto al control de la epidemia por Covid-19, sin embargo, resaltó que en ocho entidades se ha presentado un incremento de casos positivos a la enfermedad respiratoria, por lo que llamó a la población a mantener las medidas de higiene y sana distancia.

"Ante la pandemia de covid, la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en salvar vidas, vamos bien, hoy 20 estados se mantienen con tendencia en descenso, 4 en una meseta y en 8 se asoma el heraldo de un posible rebrote, al respecto, nuevamente llamamos a la población cuyo papel ha sido de distingo, a seguir acatando e implementando lo que hemos aprendido durante estos meses y recordarles el valor de quedarse en casa cuando es necesario", dijo.

A su vez, Hugo López -Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dio a conocer que en el pico máximo de la epidemia, el cual ocurrió en la semana 29, se registraron 5 mil 282 defunciones a la semana, y en un día, el máximo fue de alrededor de 800 fallecimientos.

"El máximo de muertes por semana fue de 5 mil 282, por favor no confundan el tiempo, en un día tuvimos un máximo de poco más de 800 defunciones durante esa semana, que fue la última de julio, por semana se contabilizaron 5 mil 282 y después empezó a descender; llegó a un mínimo que es en la semana 41 de 2 mil 097 por semana, una reducción de 60% en la mortalidad semanal", comentó.

Sobre un posible repunte, enfatizó que México lleva 12 semanas de reducción de contagios, pero en la última, que corresponde a la semana 41, ya no está disminuyendo con la misma velocidad, no se descarta que en la siguiente semana la trayectoria cambie por lo que reiteró el llamado a quedarse en casa.

"En la actualidad hay 40% de positividad y hubo un máximo de 59% en la semana 29, bajamos a 38% entre la semana 38 y 39, pero para la 41 hemos tenido una fluctuación, un incremento de 2%. La epidemia sigue activa, tenemos un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero existe la posibilidad de que cambie la trayectoria en lugar de bajar, lo vemos en 8 entidades federativas, 20 siguen a la baja, con muy poca actividad epidémica, destaco al estado de Campeche, y de Chiapas".