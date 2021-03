Van 190 mil 357 decesos; AMLO pide no confiarse

Ciudad de México.- México rebasó este sábado las 190 mil defunciones por Covid-19, al sumar 779 con respecto al pasado viernes, y acumula 190 mil 357 decesos asociados a la enfermedad, además se reportaron 6 mil 561 nuevos contagios, para un total de 2 millones 125 mil 866, informó la Secretaría de Salud.

De manera virtual, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, mencionó que la epidemia activa se conforma por 50 mil 460 pacientes que dieron positivo al virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo a otros.

Asimismo, reportó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional para camas generales es de 29%, sólo la Ciudad de México reporta ocupación de 52%.

Acerca de la vacunación contra Covid, Alomía Zegarra mencionó que este sábado se aplicaron 24 mil 976 dosis, por lo que el acumulado es de 2 millones 765 mil 805 personas vacunadas. De estas, 586 mil 18 profesionales de la salud completaron su esquema, así como 17 mil 463 docentes de Campeche y 1 millón 343 mil 772 adultos mayores han recibido la primera dosis.

En tanto, desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque a nivel mundial y en México estén disminuyendo los contagios por Covid-19, la gente no debe confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios.

"Celebramos que ya se haya iniciado la campaña de vacunación, porque eso es lo que nos va a dar más seguridad. No hay que confiarnos porque son como olas, ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se viene otra ola mundial, no solo afectando a nuestro país.

"Y ahora estamos también, no solo en México, en el mundo, viendo con buenos ojos el que está descendiendo el contagio, no es solo por la aplicación de la vacuna, porque se puede pensar ya se está aplicando la vacuna ya se están sintiendo los efectos, no, es un proceso que tiene esta pandemia, este virus, que ahora está con menor intensidad en México y en el mundo.

"Pero no confiarnos porque no queremos una tercera ola. Ya para septiembre, octubre del año pasado estábamos a la baja, más tranquilos y el fin de año se vino muy fuerte, diciembre fue muy fuerte, enero y ya en febrero empezó a bajar; y lo mismo ahora el número de contagios", reiteró el mandatario.