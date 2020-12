Van PAN y PRD por las bitácoras de CFE e investigación

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados consideró que las causas esgrimidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que provocaron el "apagón" de energía eléctrica en diferentes estados no convencen, por lo que solicitará -vía transparencia- conocer las bitácoras de las decisiones y ejecuciones de mandos durante los dos años de gestión de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, demandó que se realice una investigación independiente para determinar las causas reales del apagón masivo.

En este contexto, Juárez Piña hizo un llamado al presidente a que deje de justificar y proteger a Manuel Bartlett, quien no sólo está señalado de presunta corrupción y nepotismo, sino que además no está haciendo bien su trabajo al frente de la CFE.

Además, de cara a la coyuntura alrededor de la CFE por el inusual apagón en México, el diputado federal Rigoberto Mares Aguilar, dijo no estar convencido de la causa que argumentó Manuel Bartlett y adelantó que solicitará vía transparencia, conocer la bitácora de decisiones y ejecución de mando en estos dos años de gestión.

Precisó que este funcionario, es de los más consentidos del presidente López Obrador, pero ello, no lo limita a exigirle cuentas o reconocer sus errores. "Más que errores, son casos de corrupción que se le perdona por el simple hecho de que Bartlett es un hombre con mucha información reservada de la vida pública del PRI y ahora de Morena con el presidente".

Mares, lamentó que la 4T y sus equivocaciones se queden detrás de argumentos de "paja" tras echarle la culpa al pasto o al pasado de lo que sucede en el presente.

Añadió que el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios no sólo es que se vaya la luz, sino que son personas conectadas al oxígeno, niños que hacen tareas en sus dispositivos móviles o mujeres embarazadas que necesitan la electricidad para su maternidad.

Desde el día uno, externó Mares, la bancada de Acción Nacional ha sido muy clara en su postura sobre Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad: un hombre deshonesto y con sombra política, no de servidor público.

"No olvidemos los negocios de su hijo, la venta de ventiladores al IMSS y al Gobierno de Claudia Sheinbaum con sobreprecio bajo el contubernio en los costos", recriminó.

Asimismo, el PRD demandó se realice una investigación independiente que determine las causas reales del apagón masivo de energía eléctrica que afectó a cerca de 10.3 millones de hogares, provocó pérdidas millonarias en distintos sectores productivos y puso en riesgo la vida de miles de personas en hospitales públicos y privados.

De igual manera, las y los diputados federales perredistas reiteraron que propondrán que comparezcan ante la Comisión Permanente los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el del Centro Nacional de Control de Energía; para que expliquen las causas del mega apagón.

Verónica Juárez Piña exhortó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad hagan lo necesario para que esta investigación se realice a efecto de saber con precisión los problemas que derivaron en la suspensión de energía y determinar las responsabilidades técnicas, administrativas e institucionales.

La falla en las redes de transmisión de la CFE interrumpió la operación en 16 centrales eléctricas que generan 7 mil 500 megawatts, equiparable a lo que consume el Valle de México.

Se extendió durante casi dos horas y afectó amplias porciones de la CDMX y el Estado de México, así como las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Oaxaca, entre otras.

"Lo anterior, provocó que más de 10.3 millones de personas dejaran de trabajar en casa, atender a enfermos, que familiares de enfermos de Covid-19 que convalecen en sus casas y dependen de oxígeno, pasaron momentos angustiantes", lamentó Juárez Piña.

"También dañó el servicio en las líneas A y 1 del Metro en la CDMX, así como miles de fábricas y empresas con procesos paralizados en las poblaciones enumeradas", precisó.

Dijo que ante las inconsistencias en las causas de la falla, "se hace necesario una investigación para corregir lo que se tenga que corregir, pero sobre todo que no se vuelva a repetir una falla de tal magnitud".

En ese sentido, hizo un llamado al Presidente de la República "a que deje de justificar y proteger a Manuel Bartlett, quien no sólo está señalado de presunta corrupción y nepotismo, sino que además no está haciendo bien su trabajo al frente de la CFE".