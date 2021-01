Van por dar licencias a personal castrense

El senador Eruviel Ávila Villegas (PRI) propuso aprobar licencias para que personal de las Fuerzas Armadas pueda ausentarse de sus labores para cuidar, en casos de emergencia o por necesidad de salud, a sus hijos que sean menores de edad.

Se trata de una iniciativa que busca reformar las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

El presidente de la Comisión de Marina señaló que los días y condiciones para dicha licencia se deben acordar, previa autorización escrita del médico responsable del paciente, en términos de la normativa y tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñen los integrantes de las fuerzas castrenses.

"Hoy, es momento de que demos un paso más. Como legisladores no podemos continuar permitiendo que madres y padres se debatan entre cuidar a su hijo enfermo o conservar su trabajo", agregó el senador.

Ávila Villegas indicó que en dichas situaciones madres o padres trabajadores asegurados podrán gozar de una licencia por cuidados médicos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento y hospitalización por el padecimiento.

Con el proyecto se podrá expedir una constancia que acredite el padecimiento o accidente, así como la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones tengan conocimiento de la licencia.

De este modo, será posible que los menores tengan el apoyo y cariño de sus padres para que puedan recobrar su salud, y los padres de familia tendrán la tranquilidad de que su trabajo no estará en riesgo, afirmó en la iniciativa que fue turnada directamente a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera.

Señaló que uno de los temas que más angustia y preocupación genera a madres y padres de familia es tener a un hijo enfermo. "Y resulta más difícil cuando no hay algún familiar que pueda apoyar en su atención o cuando no es posible contar con horarios flexibles".