Variante de la India no representa mayor riesgo: Ssa

La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó la detección del primer caso en México de la variante de la India de Covid-19, de la cual precisó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se trata de una variante de interés y no de preocupación.

Durante el informe técnico de coronavirus en México, la cual se llevó a cabo de manera virtual, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que el caso detectado en México se trata de la "misma variante que tiene a la India en estado crítico" como lo estuvo el país hace algunos meses.

"Se ha detectado un primer caso, es importante que la variante que se encuentra afectando a la India es una variante de interés pero no de preocupación, así es como la OMS la ha clasificado, al momento la variante detectada es de interés al igual que la variante que se ha detectado en nuestro país y que se comparte para su estudio", señaló.

Explicó que se estudia la vigilancia virológica para su secuenciación, además de que se revisa la sintomatología. Agregó que no se tiene un aislamiento especial y reiteró que la variante no representa riesgo mayor.

Primer caso de variante de la India en México. Este domingo, el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, dio a conocer que de acuerdo a información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) se identificó por primera vez una nueva variante del virus del Sars-Cov2, la que es conocida a nivel mundial como variante de la India, en este caso se detectó en una persona residente de la ciudad de San Luis Potosí.

Explicó que esta variante denominada como B.1.617 que circula principalmente en la actualidad en India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos, fue identificada por primera vez en territorio potosino, ya se hicieron todas las pruebas y se ha confirmado, por lo que esta persona se encuentra aislada y bajo observación.

De acuerdo con un modelo preliminar de la OMS, se ha sugerido que esta variante tiene una tasa de crecimiento más alto que otras variantes que circulan en la India, sugiriendo un aumento de la transmisibilidad.

No obstante, el organismo encargado de la preservación de la salud en el mundo ha señalado que se necesita una mayor investigación para comprender a fondo la forma en que se comporta.