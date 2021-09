Ven discurso priista en dichos sobre Cuba

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que, con su petición a Estados Unidos de retirar el bloqueo a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador "recupera el discurso priista anterior al neoliberalismo y busca lograr un liderazgo en América latina".

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, el líder tricolor señaló que el hecho de que el Mandatario mexicano le haya permitido el micrófono al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, "no nos debe alarmar ni extrañar, porque esto sucede en muchos países del mundo".

"El discurso del Presidente es la reconstrucción del planteamiento priista que generaba pesos y contrapesos en América, Latinoamerica y el Caribe.

"Se recupera el discurso de los años 60 o 70, estamos hablando de los tiempos del cardenismo para acá, época en que México fue el único país que se opuso al bloqueo", aseveró.

Rechazó que, con esa postura, el PRI le haga guiños a la presente administración para que haya PRIMor: "No es así, yo lo que digo es que recuperó el discurso priista anterior al neoliberalismo y busca lograr un liderazgo en América Latina.

"Me parece que es una estrategia de carácter de política internacional y ya veremos los resultados de esta recuperación del discurso de priista", puntualizó.

Este jueves, el Titular del Ejecutivo federal ofreció un discurso durante el desfile militar por el 16 de septiembre, en el cual sostuvo que ningún Estado tiene derecho a someter a otro con el fin de obligar a sus ciudadanos a enfrentar a su propio gobierno.

Contrario al PRI, los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Romero Herrera y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, criticaron el discurso y calificaron la alocución de "intervencionista", por lo que hicieron votos para que las palabras del Mandatario mexicano no afecten la relación bilateral con Estados Unidos.

"El Presidente debe ser consistente, lleva tres años diciendo que su máxima es la no intervención de los pueblos, de no vulnerar la soberanía de otros países. Entonces que se decida, porque si esa será su política es incongruente decirle eso a Estados Unidos", declaró Romero Herrera.

El líder panista también consideró incongruente que López Obrador haya pedido a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba, "cuando él mantiene un bloqueo migratorio que ha violado los derechos humanos de cientos y miles de personas".

Finalmente, Espinosa Cházaro lamentó que esas declaraciones se hayan dado en el marco de un acto que tradicionalmente es histórico y no político.

"No era el espacio adecuado para este tipo de cuestiones, el desfile es una conmemoración histórica", dijo.