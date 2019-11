Ven opacidad en viajes de diputados federales

En el segundo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se reveló opacidad en la comprobación de boletos de avión y viáticos que se les entregaron a diputados federales, por 141 millones 750 mil pesos, en viajes internacionales que llevaron a cabo 153 representantes durante las Legislaturas 62 y 63.

En el documento entregado el jueves a la Cámara de Diputados, la auditoría superior describió que en el periodo 2012-2018 se realizaron 862 viajes, pero en muchas ocasiones no se hizo una revisión de las comprobaciones de los pasajes y viáticos.

"Se verificó que en las 62 y 63 Legislaturas el monto ejercido ascendió a 71 millones 521 mil pesos y a 70 millones 229 mil pesos, respectivamente, siendo la subpartida de pasajes aéreos internacionales la que representó 69.1% y 66.3; del monto total ejercido con 49 millones 414 mil y 46 millones 556 mil pesos.

"No es posible determinar el monto ejercido por viaje realizado, ya que el costo varía dependiendo del país; asimismo se identificó que la subpartida de viáticos en el extranjero estuvo vigente hasta diciembre de 2016 y representó 11.2% y 0.9% del presupuesto ejercido en materia de diplomacia parlamentaria", destacó el informe.

Subvención. La ASF detectó, de forma generalizada, faltas a la normatividad y deficiencias en el control interno e incongruencias en los informes respecto de la aplicación y destino de los recursos que se les entregaron a las bancadas en las 62 y 63 Legislaturas; es decir, de 2012 a 2015, y de 2015 a 2018.

"En la revisión de los 90 informes de auditoría presentados se identificaron, de forma generalizada, hallazgos relativos a la falta de normativa y deficiencias de control interno, incongruencias respecto de la aplicación y destino de los recursos y procedimientos desactualizados, entre otros, los cuales fueron solventados al cierre de las Legislaturas", se define.

La ASF, que encabeza David Colmenares, recomendó que mediante el Comité de Administración de San Lázaro se definan los criterios con los cuales se otorgan los montos del gasto a las bancadas por subvenciones fijas, variables y apoyos económicos, así como los conceptos en los que éstos pueden ser destinados y los procesos administrativos.

También se identificó que las entregas de las subvenciones ordinarias fijas no se entregaron de manera idéntica a todos los grupos parlamentarios, pues a los partidos Verde Ecologista de México (PEVM), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza se les destinaron menos recursos y apoyos económicos.

"Con el análisis de los datos proporcionados se identificó que los montos correspondientes a las subvenciones ordinarias fijas no fueron de carácter general ni idéntica para todos las bancadas.

"Se comprobó que la asignación de recursos para las subvenciones y apoyos económicos se realizó conforme a la normativa, pero de forma discrecional, debido a que no se tiene un análisis o criterios definidos en los que se hayan basado los montos autorizados".