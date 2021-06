Ven riesgos en instalación de casillas

Conflictos sociales y la inseguridad ponen en riesgo la instalación de casillas en algunas zonas del país, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

En Aguililla, Michoacán, se tiene el riesgo de que no se instalen, por los problemas de inseguridad que se tienen en la zona, toda vez que la delincuencia organizada ha bloqueo de caminos.

Córdova subrayó que en el caso de la instalación no es el INE el que decide el lugar, que es una tarea de las autoridades electorales locales, sobre todo tomando en cuenta las condiciones que se tienen en cada región.

Según el INE, de las 162 mil 804 casillas que se prevé se instalen el 6 de junio, 300 podrían ser canceladas, por situaciones sociales.

Sin embargo, esas serán decisiones que se tomen en los consejos estatales.

"No tenemos un reporte. No tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por cuestiones de inseguridad o de violencia, violencia criminal.

"En Aguililla no estamos planteando suspender. Ahí hay violencia, pero esa no es responsabilidad del INE. Estamos nosotros en la lógica de realizar elecciones a lo largo y ancho del país. Donde haya violencia es responsabilidad de las autoridades de seguridad y a ellas les exigimos que se creen las condiciones de paz para que la elección se lleve a cabo", expreso.

Existen, agregó, conflictos sociales que pueden obligar a no instalar algunas casillas, como en Chiapas, Oaxaca, la meseta tarasca de Michoacán, y en Guerrero.

"[México] es un país que tiene circunstancias difíciles, hay algunas zonas en Michoacán, por ejemplo, donde hay comunidades, como Cherán, que desde hace varios años decidió pasar a un sistema de usos y costumbres, es decir, un normativo interno, donde no se realizan elecciones", explicó.

"Hay otras, eso está previsto en la ley (...) Claro, para llegar a eso hay muchas comunidades que hacen demandas sociales y que deciden que no van a permitir las casillas".