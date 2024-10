Venta de alcohol en Tepoztlán y sus repercusiones sociales

TEPOZTLÁN, Mor., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- En los últimos tres años el ayuntamiento de Pueblo Mágico de Tepoztlán no ha expedido ninguna licencia para bebidas alcohólicas, sin embargo, ese tipo de negocios ha crecido mucho, admitió el presidente municipal de Tepoztlán, David Demesa Barragán.

"Desde que nosotros entramos en la administración no hemos dado ningún permiso para la venta de alcohol, pero sí han crecido. Lo hemos platicado ahorita en la mesa de Seguridad; hemos clausurado bares y quiero decirles que desafortunadamente van a Derechos Humanos", informó.

En conferencia de prensa, sostuvo que en su momento un mal magistrado ordenó darles la oportunidad a los peticionarios de nuevos negocios de bebidas alcohólicas, y determinó que se le deben respetar sus derechos.

"No le puedo decir cuál es el magistrado porque no lo tengo aquí, pero nos han dicho que así es. Entonces quiero decirles que nosotros hemos clausurado bares, y también tenemos un problema con una franquicia porque en Tepoztlán no puede haber franquicias porque se deja en desventaja a las tiendas chicas", explicó.

Recientemente el gobierno municipal admitió que no cuenta con el Padrón municipal de distribuidores, productores y expendedores de bebidas alcohólicas.

La administración municipal del pueblo mágico ha sido duramente criticada por la venta excesiva de alcohol los fines de semana y los problemas sociales que se registran por el nivel de alcoholismo de los visitantes.

En febrero pasado se viralizó un video en el que una joven en estado de ebriedad sube a una unidad de la Policía Morelos y baila "perreo", ante la mirada de diversión de sus compañeros y el enojo de los habitantes del pueblo mágico.

La escena fue videograbada por varios turistas y rápidamente circuló en redes sociales, lo cual fue condenado por los habitantes originarios que exigieron al edil endurecer las medidas para inhibir el alto consumo de alcohol.

"Yo sí les quiero decir que desde que entramos en la administración con los regidores, no dimos de un permiso de venta de alcohol, han crecido, se han puesto, y quiero decirle que a veces los tepoztecos decimos ´tengo derecho´, entonces desafortunadamente nos hemos encontrado con mucha gente así", afirmó el edil.