Veo un México que necesitamos reconciliar: Creel

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que los partidos de oposición en México, deben buscar la manera de reconciliar al país, porque en caso contrario, no hay manera de progresar.

"Es importante trazar el rumbo, el México que queremos, en donde veo un México que necesitamos reconciliar, un país dividido no va a ninguna parte, no conozco un país que esté enfrentado que pueda salir adelante", indicó.

Durante la 96 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en Chihuahua, el aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Va Por México dijo que tiene el propósito de buscar la unidad entre las diferentes ideologías políticas que hay en el país.

"Se debe sembrar la semilla de la reconciliación con las izquierdas, con las derechas, con el centro. México es un país diverso, un país plural, multicultural, multiregional en todos los sentidos, yo quiero ver un país de una unidad sí, dentro una pluralidad, y dentro diversidad, y una reconciliación con el mundo", añadió.

También afirmó que las instituciones democráticas, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son parte del proceso de democratización del país.

"Mi generación no luchó para la destrucción de nuestras instituciones modernas, que nos costó mucho trabajo construir en mesas plurales, en mesas diversas con los tres partidos históricos del país, tanto mérito tiene el PAN, como el PRI, como el PRD, en habernos juntado en mesas y construir todas esas instituciones", precisó.