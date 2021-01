Veracruz reforzará medidas ante aumento de Covid

Debido a que siguen en aumento los casos de Covid y que está a la alza la capacidad instalada en hospitales, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció diversas restricciones sociales y gubernamentales del 28 de enero al próximo 2 de febrero.

En al menos 84 municipios se restringirá la movilidad ciudadana, se cerrarán centros históricos y todas las dependencias del Gobierno estatal deberán disminuir la presencia de entre el 25 y 50 por ciento de sus trabajadores en oficinas.

García Jiménez, señaló que en las dependencias se deberá enviar a personal a realizar el llamado "home office" como parte de la tercera alerta temprana que busca frenar el avance del Covid, ello en medio de cientos de fiestas que ciudadanos realizan a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

"Un exhorto a dependencias federales y municipales para disminuir personas en oficinas. En Gobierno estatal enviaré a todas las dependencias un oficio para iniciar trabajo de oficina en casa, que se disminuya el número de personal en oficina para tener mayor contundencia en acciones preventivas".

Veracruz acumula hasta este domingo 48 mil 989 casos confirmados, ante ello el mandatario informó que se ampliarán las medidas restrictivas como la disminución al 50 por ciento en la capacidad del transporte público en su modalidad de camiones de pasajeros y taxis; y se mantendrá el cierre de centros históricos.

Y desde hace una semana se inició con la reconversión de hospitales para la atención de pacientes con Covid-19, así como el envío de pacientes en dos de los cuatro Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19), en el Velódromo y en el Centro de Raquetas en Boca del Río.

Sobre las vacunas, el mandatario aseguró que su Gobierno no buscará comprar vacunas por su cuenta como lo han hecho gobernadores de otras entidades, lo cual calificó de "politiquerías", pues insistió en que la vía "más rápida" para obtenerlas es a través del Gobierno federal.

"Lo mejor es apegarse al plan nacional, es el medio más rápido para que lleguen las vacunas y se dejen de hacer politiquerías; lamento mucho que colegas gobernadores estén en ese tema engañando a sus gobernados, pero acá gobernamos de manera diferente, no vamos a engañar, lo haremos más rápido y es no andar buscando el contrato si el presidente ya lo tiene con todas las farmacéuticas y van a llegar antes".