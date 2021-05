Vergonzoso que The Economist exhiba desastre de 4T: PAN

La bancada de Acción Nacional en el Senado dijo que es vergonzoso que nuestro país sea, lamentablemente, célebre por tener un gobierno tan desastroso cómo exhibió The Economist a la Cuarta Transformación.

Lamentaron que al presidente López Obrador le parezca "majadero y grosero" que The Economist le diga la verdad, aseguraron las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al referirse a la portada de la revista británica en donde se afirma que el Presidente de México es un "falso mesías" que representa un peligro para la democracia.

Las y los integrantes del PAN consideraron que la publicación británica no hace más que reflejar la realidad, sin embargo, señalaron que es deplorable que el primer mandatario del país destine tiempo en sus conferencias "mañaneras" para responder a dicha publicación, cuando lo que debería hacer es resolver los problemas que aquejan a las y los mexicanos.

"El Presidente toma su tiempo para reclamar a The Economist pero no ha destinado tiempo a dar justicia a las víctimas de la Línea 12. No destina tiempo para investigar y sancionar a los culpables de las 26 muertes y la muestra clara es que hasta hoy no hay una sola persona en la cárcel por corrupción y negligencia, pero sí hace que incluso Marcelo Ebrard se ponga a hacer cartas en lugar de dar cuentas por su responsabilidad en estos lamentables hechos", resaltaron.

En ese sentido, aseveraron: "López Obrador es un peligro para la democracia, es un hombre hambriento de poder, burla el Estado de Derecho, quiere llevar a México al pasado, busca extender su mandato. Todo esto, es lo verdaderamente grosero".

El México del que habla todos los días en sus "mañaneras" son una mentira, los datos duros, contundentes y reales muestran que México va por mal camino, comentaron las y los legisladores federales.

"En seguridad: En lo que va del sexenio van 83 mil 405 homicidios dolosos, 2 mil 365 feminicidios, 3 mil 97 secuestros y 20 mil 658 desaparecidos. En economía: la caída más fuerte desde la Revolución Mexicana, 10 millones de nuevos pobres, crece la deuda de México a máximos históricos, más de 2 millones de empleos por recuperar; la luz, el gas, y la gasolina subiendo", informaron.

En salud, añadieron, ya hay más de 222 mil fallecidos por Covid, lo que nos ubican en el tercer lugar en el mundo; primer lugar mundial en fallecimientos de personal médico; desabasto de medicinas; falta de tratamiento para niños y mujeres con cáncer.

Y por si no fuese suficiente, afirmaron, un descarado y burdo intento de destrucción de las instituciones: CNDH, INE, INAI, SCJN, Ifetel, por mencionar algunos.

"Literalmente todo el mundo se está dando cuenta del desastre en México, lo saben más allá de nuestras fronteras y ya se dieron cuenta millones de mexicanos. Por eso Morena y sus aliados están tan desesperados porque saben que van a perder este 6 de junio. Todas las encuestas revelan un crecimiento de los opositores y un desplome de Morena, es una tendencia clarísima.

"Ni las cartas lastimeras del secretario de Relaciones Exteriores, ni la victimización del Presidente López Obrador, ni las rifas, ni la compra de refinerías, va a cambiar el rumbo de la elección. Este 6 de junio vamos a rescatar a México del desastre", concluyeron.