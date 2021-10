Viagra negro no cuenta con registro: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó que el producto ADUL-T o tabletas negras no cuenta con registro sanitario emitido por esta autoridad.

El producto, mismo que se publicita con la leyenda Black is the New Blue en diversos canales de televisión y sitios web, es promocionado de manera irregular como solución para trastornos relacionados con la actividad sexual, tales como la disfunción eréctil o impotencia.

La Cofepris emitió una alerta sanitaria por el riesgo para la salud que representa para cualquiera que lo consuma; pues al no contar con evidencia ni estudios que garanticen la seguridad, calidad o eficacia de este producto, causaría daños.

ADULT-T o Black is the New Blue no debe ser comercializado

"ADULT-T no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería o mensajería, ni ser publicitado. Quienes realicen estas actividades podrán ser acreedores a sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente", mencionó la Cofepris.

Mencionó que estas sanciones se aplican al tratarse de un producto al que se le atribuyen propiedades terapéuticas no demostradas ante esta autoridad, poniendo en riesgo a las personas.

"ADULT-T tampoco puede ser publicitado como suplemento alimenticio, debido a que no cumple con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser considerado como tal, y por lo tanto no está sujeto a diferentes requisitos regulatorios".

En ese sentido, Cofepris recomienda a las personas que identifiquen el producto Adult-T, también promocionado como tabletas negras o Black is the New Blue:

No adquirirlo ni usarlo, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente.

Realizar una denuncia sanitaria sobre su punto de venta o de publicidad, incluyendo en canales de televisión o sitios web, para lo cual pone a disposición su página www.gob.mx/cofepris

Consultar a profesionales de la salud en caso de presentar algún padecimiento relacionado con la disfunción eréctil.

En caso de haber consumido el producto y presentar cualquier reacción adversa o malestar, esta se puede reportar a través del correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx