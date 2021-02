Vicente Fox fue "víctima" de comedia de "Backdoor" y lo dejan callado

La comediante Luz Aldán tuvo la oportunidad de sentarse a entrevistar al expresidente mexicano Vicente Fox como parte de la nueva temporada de la serie "Backdoor". Sin embargo de la entrevista no salió tanto qué decir pues casi no lo dejó hablar.

Y es que la nueva entrega que llega este lunes a las 23:00 horas a Comedy Central, es para Luz no sólo más divertida sino también más irreverente.

"Trabajar con Fox fue una experiencia muy sui generis, muy padre, rompió con todas mis expectativas porque piensas en una figura como un expresidente y hay nervios pero según yo ya estaba muy preparada y cuando lo vi llegar la verdad es que sí me impuso un buen", recuerda.

El sketch está disponible a partir de esta tarde por los canales de YouTube de Comedy Central y "Backdoor" como preámbulo de la nueva temporada. La comediante relata que al grabarlo el año pasado durante el confinamiento todo fluyó.

Si bien se trata de un personaje de la política mexicana explica que no hubo algún tipo de conflicto de trabajar con él pues deja sus ideas de lado.

"Yo más bien la verdad es que procuro no tener ningún prejuicio acerca de nada y de nadie porque para hacer comedia necesitas quitar todos los prejuicios que tengas, cualquier creencia, lo tienes que hacer a un lado para poder hacer comedia bien", explica.

"Yo me monto en el personaje y dejo que las cosas fluyan, procuro no meter mis rollos personales en mi trabajo a menos que sumen".

De cara a la nueva temporada de "Backdoor" la actriz comparte que está abierta a las críticas.

"Habrá gente a la que le parezca y a la que no, es una moneda al aire y sobre todo en el humor negro y en este país que a veces somos un poco doble moral, en general en el mundo, a veces nos ofendemos de unas cosas pero no de otras peores. Es una moneda al aire hacer buena comedia, siempre te vas a enfrentar a comentarios encontrados".

"Estoy nerviosa, desde que íbamos a grabar el sketch de Fox yo decía qué padre abrir esta puerta y por otro lado no he recibido comentarios más que buenos pero estoy abierta, cuando uno se avienta a hacer comedia tienes que estar dispuesto a recibir de todo".