Víctimas de L12 no han recibido justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Deudos y víctimas directas de la tragedia de la Línea 12 del Metro dijeron que las autoridades capitalinas les han incumplido y acusaron que se les ha negado el acceso a la justicia, pues a la fecha no hay una persona en prisión y los apoyos que prometieron no han llegado del todo.

Revelaron que a más de uno ni siquiera les han pagado las terapias que necesitan, "la señora Sheinbaum miente, a nosotros no nos han dado ni un bastón ni las herramientas que ocupamos para continuar con nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, sólo me ayudaron con pasajes, no me han dado terapia sicológica y los aparatos que tengo son donados, de ellos [Gobierno capitalino] nada, por eso digo que son unos mentirosos", explicó Adriana Galván, sobreviviente.

En conferencia, nueve de las víctimas, entre deudos y afectados directos, detallaron que no han tenido acceso a la carpeta de investigación para conocer a detalle los avances, por lo que consideraron que se está protegiendo a políticos y funcionarios de primer nivel y, posiblemente, "los verdaderos responsables", piensan imputar solamente a trabajadores "del pueblo" igual que ellos.

"¡Cuánto tiempo ha pasado y no hay justicia!, entre ellos se protegen, por eso nosotros queremos una verdadera justicia".