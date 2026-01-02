Video | Ángel de la Independencia se balancea durante el sismo

A las 7:58 de la mañana de este viernes 2 de enero, un fuerte sismo sacudió al centro de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.5 grados en la escala Richter, y su epicentro se registró 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Debido a su magnitud, el temblor fue perceptible en varios estados del país como la CDMX, algunas partes del Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos; donde se activaron protocolos de evacuación, monitoreo y evaluación de instalaciones.

En la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó un saldo blanco, acompañado de diversos daños físicos en inmediaciones de la ciudad; sin embargo, recientemente se informó sobre el deceso de un hombre de la tercera edad en la alcaldía Benito Juárez.



Video de Ángel de la Independencia en la CDMX durante el sismo se hace viral en redes sociales

A través de redes sociales no han dejado de hacerse virales videos de cómo se vivió el sismo en la CDMX. Desde una explosión, caídas de semáforos y árboles, o fracturas y desmoronos en edificios, las impresionantes publicaciones retratan la intensidad del temblor que despertó a los capitalinos.

Entre ellos destaca un video del Ángel de la Independencia, el emblemático monumento ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país.

En las imágenes, que también ya se han hecho virales, se puede observar cómo la estatua se balanceó intensamente de lado a lado durante el sismo de este 2 de enero.

Usuarios han comentado sobre la impactante sacudida que le dio el sismo al icónico monumento, comparando el considerable movimiento con otros temblores y asumiendo que si la magnitud del temblor hubiera sido ligeramente más elevada, la estatua habría corrido el riesgo de caerse, como en el sismo del 28 de julio de 1957.

"Ángel de la Independencia":

Por videos donde se muestra cómo tembló durante el sismo de esta mañana pic.twitter.com/pentTbs0dA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 2, 2026