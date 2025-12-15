logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX

La sesión en el Congreso de CdMx se convierte en un ring de boxeo entre diputados del PAN y Morena

Por SinEmbargo.mx

Diciembre 15, 2025 03:09 p.m.
A
FOTO: SINEMBARGO.MX

FOTO: SINEMBARGO.MX

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México (CdMx) se enfrentaron a golpes durante la sesión celebrada este lunes, esto debido a un desacuerdo por la desaparición del Instituto de Transparencia de la capital.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que integrantes de ambas bancadas intercambian insultos, golpes, empujones y hasta jalones de cabello en plena tribuna.


¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa
Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

SLP

El Universal

Doce jornaleros y chofer son encontrados sanos y salvos en Culiacán tras desaparecer en Hidalgo

Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX
Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX

Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX

SLP

SinEmbargo.mx

La sesión en el Congreso de CdMx se convierte en un ring de boxeo entre diputados del PAN y Morena

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES
INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

SLP

El Universal

El presidente de la Comisión Presidencial invita a presentar propuestas para la reforma electoral en un acto que reúne a autoridades y organizaciones

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre
IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

SLP

El Universal

El IMSS advierte sobre las consecuencias legales y fiscales para empresas que incurren en prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero.