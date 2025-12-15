Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México (CdMx) se enfrentaron a golpes durante la sesión celebrada este lunes, esto debido a un desacuerdo por la desaparición del Instituto de Transparencia de la capital.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que integrantes de ambas bancadas intercambian insultos, golpes, empujones y hasta jalones de cabello en plena tribuna.

CAOS, AGRESIONES Y JALONES DE PELO EN EL CONGRESO CDMX



La sesión del Congreso de la Ciudad de México terminó suspendida.



Diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar un cambio de Morena al dictamen que redefine el órgano de transparencia local.



