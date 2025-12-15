Video | PAN y Morena arman zafarrancho en Congreso de la CDMX
La sesión en el Congreso de CdMx se convierte en un ring de boxeo entre diputados del PAN y Morena
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena que integran el Congreso de la Ciudad de México (CdMx) se enfrentaron a golpes durante la sesión celebrada este lunes, esto debido a un desacuerdo por la desaparición del Instituto de Transparencia de la capital.
Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que integrantes de ambas bancadas intercambian insultos, golpes, empujones y hasta jalones de cabello en plena tribuna.
