Video | "Que se esperen seis años", dice Sheinbaum sobre Ruth González
"No está bien que haya una sucesión directa", reiteró la Presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular, al ser cuestionada sobre el "destape" que el senador del PVEM, Manuel Velasco dio a la senadora Ruth González, quien aspira a la gubernatura de San Luis Potosí para suceder al actual gobernador Ricardo Gallardo.
En conferencia en Palacio Nacional, se le preguntó su opinión luego de que Manuel Velasco levantara la mano a la legisladora potosina y asegurara que encabeza encuestas rumbo a la elección estatal.
Sheinbaum respondió que no se trata solo de una postura personal, sino de una reforma constitucional ya establecida. Recordó que la Constitución prohíbe, a partir de 2030, que un familiar suceda de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular, ya sea diputación, senaduría, gubernatura o la Presidencia.
Precisó además que en el caso de Morena, esa restricción aplica desde 2027 conforme a sus estatutos internos, por lo que el movimiento deberá decidir lo que corresponda a sus aliados como el PVEM.
"No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato; que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión directa", afirmó.
Al insistirle sobre el respaldo público del coordinador parlamentario, respondió: "Ya contesté".
Velasco destapa a Ruth González Silva
Velasco destapa a Ruth González Silva
