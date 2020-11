VIDEO: AMLO invierte en cosas sin sentido: Anaya

Ricardo Anaya señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahuyentó la inversión de empresas y que los poco que recauda lo "invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de dos bocas".

En su video semanal, el excandidato a la presidencia, señaló que es mentira que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se hayan alcanzado niveles de bienestar sin crecimiento económico ya que "destruyó la economía" al espantar a la inversión y tener un mal manejo de la pandemia del covid-19.

Señaló que es mentira que la pandemia del covid-19 sea la causa de la crisis económica actual como ha argumentado la actual administración.

"Se quieren lavar las manos alegando que la pandemia nos vino de afuera", es ese sentido dijo que "la tormenta no es su culpa, pero las decisiones que tome en el timón si son su responsabilidad".

Además, explicó que la "pandemia llegó cuando el barco ya estaba dañado", ya que la economía del país tuvo su peor nivel de crecimiento en el primer año del gobierno de López Obrador.

"De no corregir el rumbo esta será la primera vez en la historia que la economía del país será más chica que cuando empezó el sexenio".

En ese sentido, lamentó que la actual administración desincentive y cancele inversiones de empresarios, mismos que perdieron la confianza por la cancelación de obras como el aeropuerto de Texcoco y otras obras.

"Cuando una empresa invierte, por ejemplo en una nueva fábrica, la gente tiene trabajo y entonces esa persona puede gastar". Explicó que ese trabajador a su vez puede usar su sueldo en comercios, por lo que su ingreso se convierte en el ingreso de otro, lo que también genera el pago de impuestos, mismos que sirven para que el gobierno pueda invertir.

Sin embargo, dijo, "el gobierno invierte mal, en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de dos bocas que va a perder dinero siempre".

Anaya señaló que el nivel de inversión en la administración de López Obrador está en su nivel más bajo "en los últimos 20 años".

"Sin inversión no hay crecimiento, empleo, no va haber bienestar", reiteró.

Al respecto, Ricardo Anaya acusó que el Gobierno de México ha sido el que menos apoyo dio durante lo que va de la pandemia a las empresas y que por ello medio millón quebraron.

"Necesitamos un gobierno que nos deje trabajar y nos ayude a prosperar en vez de dedicarse a estorbar", indicó al final de su video.

Cabe señalar que el PAN recientemente anunció que presentó una denuncia por negligencia criminal por el mal manejo de la pandemia contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



Según AMLO no hay crecimiento económico pero sí hay bienestar. ¡FALSO! No hay un solo país en el que los niveles de bienestar hayan mejorado SIN crecimiento.



Destruyó la economía:



a) Espantando la inversión



b) Manejando pésimo la pandemia



Aquí mi propuesta para crecer. pic.twitter.com/qm9s0sluZW — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 23, 2020