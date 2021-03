VIDEO: Anaya vive cómo es una mañana en combi y Metro del Edomex a la CDMX

El excandidato presidencial Ricardo Anaya viajó en Metro y combi desde el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, como parte de su recorrido por los municipios del país con el que busca apuntalar su candidatura presidencial para 2024.

Ricardo Anaya acompañó a Yadira, quien es identificada como la responsable de hacer las pruebas para detectar la COVID-19 en la Clínica 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas.

El panista explicó que se levantaron a las 4:00 horas para poder salir a las 4:30 rumbo al sitio de combis, a donde llegaron a las 5 horas, luego se transportaron durante 45 minutos hasta el Metro Santa Martha, de donde se dirigieron a la estación Pantitlán, transbordaron a Balderas, luego a la estación 18 de Marzo y de ahí, finalmente, a Lindavista.

"Para que ustedes vean el esfuerzo que ella hace, igual que millones de personas, en su caso para servir en el hospital", explica Anaya en un video en el que se muestra en el transporte público.

"La gente va cansada, pero, la verdad, siempre muy amable con nosotros", asegura el exdiputado federal mientras exhibe imágenes del interior de la combi en la que viaja y en la que le toca pasar el pago de un viaje.

Luego muestra imágenes de su arribo al Metro y los transbordes que realizó en medio de la multitud que a diario ahí se transporta.

"Me dio muchísimo gusto ver que no hay ninguna sola persona que le haga caso a [Andrés Manuel] López Obrador en su locura de no querer usar cubrebocas. Todo el mundo lo trae puesto", señala Anaya, quien también se muestra corriendo para alcanzar el tren en el transbordo de 18 de marzo de la Línea 6 .

El panista acompaña a Yadira hasta la puerta de la clínica del IMSS, luego de dos horas y media de viaje.

"A ti, a todas las enfermeras, doctoras, doctores, de veras, de todo corazón, quiero agradecerles lo que están haciendo por todos nosotros. Y agradecerte que prácticamente te gastas una cuarta parte de todo el tiempo que estás despierta, en el transporte público, para venir aquí a servir a la gente", le dice Anaya a Yadira al despedirse.

En un comunicado, Anaya acusa que el Gobierno de López Obrador no ha mejorado las condiciones laborales del personal médico durante la pandemia por COVID-19, "jamás se ha visto a AMLO ni al Subsecretario Hugo López-Gatell visitando un hospital durante esta crisis sanitaria".

"Yadira es un ejemplo muy representativo de los cientos de miles de personas que laboran en condiciones durísimas en dependencias de salud, y que llevan más de un año trabajando sin respiro, ante la poca empatía y apoyo del Gobierno", reclama en el texto.