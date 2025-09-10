Video del C5 muestra los 31 segundos de la explosión en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura del Metro Santa Martha Acatitla, dejó tres personas fallecidas y al menos 70 lesionados.

El C5 difundió el momento exacto en que la unidad de la empresa Silza, del Grupo Tomza, volcó mientras circulaba en los límites de Iztapalapa y Los Reyes La Paz.

El siniestro, que provocó quemaduras de segundo y tercer grado, se desarrolló en apenas 31 segundos: comenzó a las 14:20:03 y la explosión terminó a las 14:20:34.

En las imágenes se observa un convoy del Metro CDMX en la estación Santa Martha, mientras la pipa cruza entre los árboles. Acto seguido, una nube blanca se expande por unos 500 metros, seguida de una columna de fuego que calcina todo a su paso.

Brugada informó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y compartió la lista completa de hospitalizados, entre quienes aún figuran tres personas en calidad de desconocidas.

Video del C5 de la CDMX muestra los 31 segundos de la explosión en Iztapalapa https://t.co/kNCCisinod pic.twitter.com/eqBOuTdqqt — Pulso Online (@pulso_mx) September 11, 2025

