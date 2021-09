VIDEO: Luces extrañas y explosiones, así la actividad del "Popo"

El volcán Popocatépetl continúa con actividad y en las últimas horas presentó al menos tres explosiones, una de ellas ha llamado la atención por la aparición de luces extrañas que se pueden observar en un video difundido por Webcams México.

¿Qué son esas luces?

De acuerdo con los videos, el Popocatépetl presentó una explosión a las 20:40 de la noche del miércoles. En el video se observaron algunas luces en los alrededores y en redes sociales comenzaron a cuestionar su origen.

Unos usuarios comentaron que podría tratarse de satélites, pero de momento no hay una explicación oficial de parte de las autoridades sobre el origen de las luces en los alrededores del volcán.

También, a las 22:29 el Popocatépetl presentó otra explosión en la que lanzó contenido moderado de ceniza, generando una columna eruptiva de 1.5 km de altura.

Además, señala Protección Civil, se observaron fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter.

Por último, una tercera explosión se registró la madrugada de este jueves a la 1:55 y también se observó material incandescente.

La unidad de Protección Civil municipal de Puebla informó que se estabiliza la actividad del Popocatépetl, con exhalaciones de baja y mediana intensidad así como pocas cantidades de material incandescente.

El semáforo volcánico continúa en Amarillo Fase 2 y el modelo de dispersión de ceniza, no prevé caída en la ciudad de Puebla. Las autoridades reiteran no acercarse a la zona.