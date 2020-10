VIDEO| México acumula 874 mil 171 casos y 87 mil 894 defunciones de COVID-19

México llegó este jueves a 874.171 casos y a 87.894 muertes por la covid-19 al añadirse los 6.612 contagios y los 479 decesos que se notificaron en las últimas 24 horas, informó la Secretaría de Salud de este país.



Los casos acumulados en la jornada tuvieron un aumento porcentual del 0,76 % y los fallecimientos de 0,45 %, en comparación con las estadísticas del reporte anterior, indicaron las autoridades al presentar el balance nacional de la pandemia.



El director de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó que 2.249.619 pacientes han sido estudiados, con un 97 % de los casos mediante una prueba de laboratorio desde la declaración de la pandemia a finales de febrero.



El grupo de pacientes estudiados lo clasifican las autoridades sanitarias en casos positivos (874.171), los que tuvieron resultado negativo (1.049.853) y los que continúan como sospechosos (325.595).



Para las autoridades, los casos sospechosos se clasifican en 178.971 que no tienen una muestra o que nunca llegó al laboratorio, 95.926 en los que no hay posibilidad de saber si tuvieron la infección viral y 50.698 en los que se espera tener un resultado.



Las proyecciones sobre la pandemia, considerando los contagios confirmados más un porcentaje de los sospechosos, apuntan a que en el país se tienen 1.014.874 casos estimados, entre los cuales estarían activos 49.319, que representan el 5 % del total.



Alomía destacó que 636.391 pacientes ya son considerados como casos recuperados del coronavirus en el país.



En el reporte diario, se notificaron 14.881 muertes sospechosas, que fueron divididas en las que no tienen muestra (10.409), las que no hay posibilidad de diagnóstico (4.022) y aquellas en las que sí se espera tener resultado de la causa de defunción (450).



Alomía reportó que hasta este 21 de octubre pasado, en el país había 11.803 enfermos ingresados en los hospitales, los cuales tienen un nivel de ocupación medio del 30 %.



Actualmente la covid-19 es la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).