Vientos fuertes y lluvias: impacto del frente frío número 10

Originados por el frente frío número 10, hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó fuertes vientos, con posible formación de torbellinos al norte del país. Asimismo, lluvias fuertes y chubascos al centro de México.

De acuerdo con su informe diario, habrá viento con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora (km/h) y formación de torbellinos en Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.

En consecuencia, se prevé oleaje 2 a 3 metros (m) de altura en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 m de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Frente frío provocará lluvias en estos estados

Por su parte, el frente frío número 10 provocará lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), en Jalisco (sur), Colima (norte y este), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Asimismo, intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en el Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Las precipitaciones mencionadas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que el SMN exhortó a la población a atender sus avisos y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

El frente frío también traerá temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a las bajas temperaturas, el SMN recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.