¡EL AMOR LOS UNE!

CELEBRAN FELICES SUS ESPONSALES

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Isabel Castillo y Gabriel Espinosa efectuaron sus esponsales religiosos, en una sobria ceremonia.

Sus papás testificaron emocionados los sobrios esponsales.

Ahí, estuvieron sus hermanos, seres queridos y amigos.

El sacerdote Rubén Pérez Ortiz les dirigió un cálido mensaje en la ceremonia que se efectuó en la Parroquia de Jesús Divino Maestro.

Los novios intercambiaron promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “sí quiero”.

Enseguida, el presbítero les impartió el sacramento y bendijo su unión, al igual que los símbolos del matrimonio que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los nuevos esposos presidieron una espléndida recepción, donde los invitados compartieron su felicidad.

