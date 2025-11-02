Vinculan a asesino del alcalde de Uruapan con grupo delictivo
Omar García Harfuch ofrece detalles sobre la investigación en curso del asesinato del alcalde de Uruapan.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinado del alcalde de Uruapan, Michoacán y se tiene ubicado el lugar de alojamiento del agresor del presidente municipal.
En conferencia de prensa, García Harfuch dijo que esto fue con base en los videos del C5 y también realizan entrevistas a los testigos y se solicitaron videos a los comercios aledaños para recabar más información.
Confirmó que desde diciembre contaba con protección asignada y en mayo de este año un reforzamiento adicional. "Su seguridad estaba a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional de 14 elementos, además de dos vehículos oficiales", dijo Harfuch.
El titular de seguridad dijo: "no habrá impunidad, y llegaremos hasta sus últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos".
