Claudia Sheinbaum condena el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 10:56 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó "con absoluta firmeza" el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado, y aseguró que su gobierno no permitirá la impunidad.

Y aseguró que ante "estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más (la estrategia de seguridad)".

"Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", señaló la mandataria en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Sheinbaum informó que desde el momento en que tuvo conocimiento del ataque, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien —dijo— mantiene contacto permanente con el fiscal del estado para dar seguimiento a las investigaciones.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que convocó este domingo a una sesión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para garantizar el apoyo al gobierno michoacano y coordinar acciones que permitan esclarecer los hechos. "Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal", apuntó.

Asimismo, informó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los avances de la indagatoria "con transparencia y responsabilidad".

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha fortalecido la Estrategia Nacional de Seguridad desde el inicio de la administración, pero reconoció que sucesos como este "impulsan a redoblar los esfuerzos".

"Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", concluyó la presidenta.

