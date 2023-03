Vinculan a proceso a 4 elementos de Sedena por jóvenes asesinados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Fuentes consultadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informaron que fueron vinculados a proceso cuatro elementos por el delito de desobediencia al disparar a un vehículo el domingo pasado en Nuevo Laredo, que dejó como saldo cinco muertos, un herido y un lesionado.

"Los 4 elementos que accionaron sus Armas, ya fueron vinculados a proceso, por el delito de desobediencia, independientemente de las responsabilidades a que se hagan acreedores como resultado de las investigaciones que realizan las autoridades civiles" precisó la fuente perteneciente a la Sedena.

Detallaron que, a más tardar este viernes, ya deben estar en la prisión Número 1.

Familiares y testigos que estuvieron presentes cuando ocurrió el asesinato denunciaron que la ejecución fue por parte de elementos del ejército.

En tanto, la Fiscalía General de la República, continúa con la integración de la indagatoria abierta contra los cuatro militares.

Fuentes ministeriales informaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación asignados al caso recaban entrevistas y realizan diligencias en materia pericial.

Luego que fallecieron cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas probablemente por elementos del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoció que personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, accionó sus armas de fuego en contra de una pick up con siete hombres abordo, de ellos fallecieron cinco, una persona ilesa y un herido.

Informó que hay un diálogo abierto con las familias, por conducto de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos.

La dependencia indicó que el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon.

Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado.

De esta situación, al escuchar un estruendo, los uniformados accionaron sus armas de fuego; "suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos".

La dependencia indicó que de manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida; a la persona que resultó herida se le brindó la atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a una instalación sanitaria.

En conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador señaló que a propuesta del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue el caso.

"Conozco el caso, se nos informó en el gabinete de seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió a intervención de la CNDH para que se investigue el caso; incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los militares del Ejército, sean castigados".

"Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas, primero, pensemos en los jóvenes de Ayotzinapa, fue un crimen y un error tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón no es mátalos en caliente, aquí se respetan los derechos humanos de verdad", dijo.