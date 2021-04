Vinculan a proceso a Jorge Luis Lavalle

La audiencia de vinculación inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes con la determinación de continuar con el caso que la FGR presentó contra Lavalle Maury.

José Joaquín Zapata, abogado del ex legislador, señaló que la imputación de la FGR se sustentó principalmente en la denuncia que Emilio Lozoya presentó en agosto de 2020 contra diversos ex funcionarios y funcionarios por actos de corrupción y en las declaraciones que Rafael Caraveo, ex trabajador de la bancada panista en el Senado, rindió ante la Fiscalía por estos hechos, mismas que la defensa solicitó fueran declarados nulos pero el juez rechazó esta petición.

"Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía", señaló.

La defensa presentó como pruebas de descargo los las entrevistas que tuvo con Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la dirección General de Pemex y Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya; en las que desmintieron la versión de que el ex director de Pemex les entregó dinero en efectivo para repartir en sobornos a diversos legisladores para lograr la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto, como afirmó en su denuncia.

"El juez estimó que como fueron obtenidos por la defensa no tienen el mismo valor que los que obtiene la Fiscalía y esto será materia de revisión en los recursos que presentemos", añadió el abogado.