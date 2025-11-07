logo pulso
Vinculan a proceso a menor por feminicidio en Culiacán

Un menor de edad enfrenta proceso judicial por el feminicidio de dos mujeres en Culiacán.

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 12:17 p.m.
A
Vinculan a proceso a menor por feminicidio en Culiacán

CULIACÁN, Sin., noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Durante la celebración de la audiencia inicial, se formuló imputación contra el menor de edad quien se reservó su derecho a declarar, por lo que se fijó un plazo de 65 días naturales para el cierre de la investigación complementaria.

Según la información que se conoce, el pasado día 4 de noviembre, junto a un negocio semifijo con venta de frijol en bolsas y aguacate de la avenida Ejercito Nacional, de la colonia 21 de Marzo, dos mujeres que se encontraban paradas fueron atacadas por personas que viajaban en una motocicleta.

En el lugar de los hechos, una de las féminas de nombre Johana Karelly "N" de 39 años falleció a causa de las graves lesiones que recibió, en tanto que su compañera, de nombre Pamela María "N", de 28 años, murió horas después en un hospital donde fue internada para recibir atención médica.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó al grupo motorizado "Centella" de la Policía Estatal Preventiva que se encontraban en ese sector, los cuales lograron ubicar y perseguir a los presuntos homicidas, los cuales abandonaron la motocicleta en la que se movían y corrieron entre las calles de la colonia Revolución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los elementos de la policía estatal lograron capturar a uno de los presuntos homicidas de las dos mujeres, el cual fue identificado como Luis "N", el cual fue vinculado a proceso por una juez de control.

