Vinculan a proceso a presunto feminicida serial de Atizapán; serían más de 30 las víctimas

Andrés "N", presunto feminicida, fue vinculado a proceso por el asesinato de Reyna González, de 34 años de edad, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Esta mañana, el sujeto de 70 años de edad fue presentado ante un Juez de control del Penal de San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, para enfrentar su primera audiencia por el presunto feminicidio de la mujer y por las investigaciones de al menos 30 víctimas más, de las que se encontraron restos y objetos en su domicilio.

El sujeto, que fue detenido el pasado 18 de mayo, en una casa de la colonia Lomas de San Miguel, municipio de Atizapán de Zaragoza, permanecerá en prisión preventiva hasta que se dicte una sentencia definitiva.

De acuerdo con la información, la audiencia inicial comenzó alrededor de las 8:30 horas con la formulación de los cargos imputados al hombre al momento de su detención, realizada hace dos días.

En el desarrollo de la audiencia, de más de cuatro horas, se detallaron los hechos criminales que se le atribuyen a Andrés "N". Según información de Milenio, aunque la defensa del adulto mayor sugirió que se abstuviera de dar declaraciones, el presunto feminicida "no negó" las acusaciones por las que se señala como asesino de Reyna González.

"No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad, lo hecho pues ya está, ni modo, ahí está el esposo, el vio, uno no sabe las consecuencias que pueden suceder", dijo ante el Juez, según cita el diario nacional.