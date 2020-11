Vinculan a proceso a presunto líder del Cártel del Mar

Sunshine Rodríguez Peña, "El Güero", presunto líder del Cártel del Mar, y cinco de sus cómplices, fueron vinculados a proceso por un juez de control por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra el ambiente.

El pasado 11 de noviembre, se informó que Sunshine Rodríguez Peña, uno de los presuntos líderes del Cártel del Mar, dedicado al tráfico de Totoaba, y seis personas más fueron detenidos en Baja California por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes ministeriales informaron que les fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y tráfico Totoaba, una especie en peligro de extinción.

Entre los detenidos se encuentra también, Carmen Ávila, dirigente de una de las cooperativas de pescadores de San Felipe, Baja California

Loret revela que recibió amenazas de muerte

En marzo de 2019, el periodista y columnista de EL UNIVERSAL denunció "amenazas sistemáticas" de muerte y de agresiones físicas del llamado Cártel de la Totoaba, derivado de los reportajes televisivos que ha publicado sobre el tráfico ilegal de esta especie.

Entonces, acusó a Óscar Parra Aispuro El Parra, identificado como jefe del grupo delictivo, detenido, y a su operador, Sunshine Rodríguez Peña, quien en los últimos días ha proferido las amenazas en redes sociales.

"Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto, y últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y de muerte por parte de estos personajes en concreto y de esta organización.

"Las amenazas son directas, con nombre y apellido, y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, con total impunidad", refirió entonces.