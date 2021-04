Vinculan a proceso a responsable de arrojar ácido a perra bóxer

Un juez especializado de Control sentó un precedente al vincular a proceso a Gabriel "N" por los delitos de amenazas y actos de crueldad en contra de animales domésticos, en agravio de una perra de nombre "Ela" de acuerdo con la carpeta de investigación JC/12867/2020.

En audiencia de vinculación a proceso, el juez Ramón Villanueva Uribe dictó como medidas cautelares que Gabriel no podrá acercarse, lastimar o amenazar a los dueños de la perrita de raza bóxer y en caso de incumplir con las medidas los denunciantes podrán solicitar medidas adicionales.

La próxima audiencia para el cierre de investigación será el 26 de junio.

Ela fue quemada con ácido por su propio vecino el pasado 5 de noviembre en un domicilio ubicado en el municipio de Huitzilac, zona norte de Morelos. El animal no sobrevivió a las quemaduras producidas con el ácido y perdió la vida cinco días después en el hospital veterinario.

Por ese caso los dueños de Ela presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem).

Al concluir la audiencia que se realizó en los juzgados adyacentes en el penal de Atlacholoaya, Maru Díaz, la dueña de Ela, dijo por un lado está tranquila porque se avanzó en el caso, pero también tiene miedo porque el agresor sigue siendo su vecino.

"Existe el miedo de las consecuencias que esto pueda tener porque no es fácil vivir a lado de un agresor y menos cuando tienes un proceso en su contra, pero por lo menos tengo un poco de fe en la justicia y en tratar de mentalizarme en que las autoridades hacen lo que les toca y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer lo que nos toca, que es interponer las denuncias y dar seguimiento", dijo Maru.

Maru quien estuvo acompañada por defensoras de animales dijo que mantienen su exigencia a los diputados del Congreso de Morelos para la reforma al artículo 327 del Código Penal para que se pueda castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien maltrate a los animales.

Actualmente el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Morelos establece textualmente: "Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie de animal doméstico provocándole la muerte, se le impondrán de seis meses a un año de semilibertad. En caso de reincidencia o que concurra alguna de las circunstancias siguientes, se le impondrán de seis meses a un año de prisión, al sujeto activo".