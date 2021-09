Vinculan a proceso penal a diputado electo de Guanajuato

El diputado federal Jorge Romero Vázquez fue vinculado a proceso penal por el delito de violación en agravió de una mujer y recluido en el Cereso de Irapuato.

Este martes el legislador por el Distrito 09 Electoral acudió ante un juez de control en los juzgados de oralidad acompañado de un abogado, en donde la fiscal especializada en delitos sexuales formuló la imputación en su contra.

Con base en los datos de prueba enunciados por la agente del Ministerio Público, el juez determinó la posible participación del legislador federal en delito de violación, lo vinculó a proceso penal y decretó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

El juzgador otorgó un plazo de dos meses a la fiscalía para la investigación complementaria.

Presuntamente, el legislador abusó de una mujer en la fecha que celebró su triunfo electoral. No obstante, la Fiscalía General del Estado se reservó la información sobre el ilícito.

La mañana de ayer martes el comité estatal del PAN informó que pidió a Romero Vázquez, ex titular del Instituto de la Juventud Guanajuatense, no acudir a la Cámara de Diputados a rendir protesta como legislador, a fin de que "su cargo no fuera de ninguna forma, impedimento para el desarrollo de la investigación". En su lugar se presentó el diputado suplente, Salvador Tovar Vargas.

Cabe resaltar que el martes, en un comunicado, el presidente del Comité estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, señaló que, respetando en todo momento la presunción de inocencia de Jorge Romero, se le ha pedido que se presente ante las autoridades que llevan a cabo la investigación, para que aclare su situación legal.

Por ello, informó que "en el caso de la acusación que pesa contra el diputado federal electo Jorge Romero Vázquez, el partido será facilitador de lo que las autoridades estatales pudieran requerir para llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva del hecho".