Violación, con cifra récord en marzo al reportar más de 2 mil denuncias

El delito de violación alcanzó en marzo de este año cifra récord desde que se tiene registro, con 2 mil 019 casos denunciados ante las fiscalías o procuradurías estatales.

En los primeros cuatro meses de 2021, se abrieron un total de 6 mil 661 carpetas de investigación por violación en el país, de las cuales en enero fueron, mil 269; febrero, mil 517; marzo, 2 mil 019; abril, mil 856, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con 822 casos entre enero y abril, el Estado de México encabeza la lista de incidencia de este delito del fuero común, seguido de la Ciudad de México, 687; Nuevo León; 415; Chihuahua, 406; Puebla, 308; Guanajuato, 279; Baja California, 257, en números absolutos.

En tanto, Quintana Roo ocupa el primer lugar en casos por cada 100 mil habitantes, con 14.31; Chihuahua, 10.58; Querétaro, 10.50; Baja California Sur, 8.77; Colima, 8.53.

La organización Causa en Común señaló que el primer cuatrimestre del año, delitos como secuestro (-34%), asesinatos (-4%), robo con violencia de vehículos (-19%) y robo con violencia (-15%) tuvieron una disminución respecto al mismo periodo de 2020.

Estas reducciones están asociadas a la contingencia sanitaria y la disminución de la movilidad, indicó.

Sin embargo, enfatizó que todas estas cifras distan mucho de representar el nivel de criminalidad que sufre el país, no sólo por la ausencia de denuncia, sino también por la probable manipulación de los registros delictivos por parte de estados y municipios, tolerada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por ejemplo, acusó que Tamaulipas no ha registrado ningún feminicidio en el cuatrimestre y Coahuila no reportó secuestros.

Asimismo, señaló, Tlaxcala y Campeche reportaron 10 y 11 casos de violencia familiar, respectivamente. Y entre los 10 municipios con más casos registrados de violencia familiar, no se encuentra ninguno del Estado de México, Guerrero o Michoacán.

Además de que entre los 10 municipios con más casos registrados de narcomenudeo, no se encuentra ninguno de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Ciudad de México, Tamaulipas o Jalisco.