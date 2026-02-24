Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

GUADALAJARA, México (AP) — Hugo Alejandro Pérez se encontraba en su casa —a pocos kilómetros del estadio que tiene programado recibir partidos de la próxima Copa Mundial de fútbol— cuando comenzaron los disparos y explosiones fuera de su vivienda.

Pérez, un restaurantero de 53 años, ya tenía sus reservas sobre el hecho que su ciudad, Guadalajara, fuera sede de un evento deportivo de tal magnitud.

Veía a un gobierno incapaz de solucionar asuntos básicos, como el servicio de agua hacia su casa, ya no digamos la violencia de los cárteles en el estado de Jalisco, y no pudo más que hacer un gesto de desapruebo. El intenso derramamiento de sangre de esta semana después de que el Ejército mexicano abatió al capo más poderoso del narcotráfico en el país confirmó sus dudas.

"Yo creo que no se debe hacer el Mundial aquí", señaló Pérez. "Hay muchas carencias, y quieren invertir en el Mundial. Con la violencia no es adecuado".

Pérez fue una de varias personas que cuestionó el martes la capacidad de Guadalajara para recibir partidos durante la justa mundialista, incluso mientras el gobierno mexicano promete que el evento —organizado en conjunto con Estados Unidos y Canadá— no se verá afectado.

La presidenta ofrece "todas las garantías" para el Mundial

A la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó en su conferencia diaria sobre qué garantías hay para que los partidos del Mundial se realicen en Jalisco. "Todas las garantías", subrayó, y agregó que no hay "ningún riesgo" para los aficionados que asistan al torneo.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, aseguró que habló con funcionarios locales del máximo organismo rector del fútbol, y "no hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México".

La federación portuguesa de futbol informó también el martes que estaba "siguiendo de cerca la delicada situación" en México. La selección de Cristiano Ronaldo disputará un duelo amistoso contra México el 28 de marzo en el recién renovado Estadio Azteca.

En ese recinto de Ciudad de México, está previsto celebrar el partido inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio.

México tenía previsto jugar un amistoso contra Islandia este miércoles en la ciudad central de Querétaro.

Además, Guadalajara y Monterrey albergarán un torneo de repesca el próximo mes en el que se definirán dos plazas para el Mundial, con la participación de Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.

Consultado por The Associated Press, el presidente de la federación boliviana Fernando Costa dijo que el repechaje está confirmado, aunque indicó que enviará una carta para que se incrementen las medidas de seguridad.

Violencia intensificada en Jalisco y en el país

Jalisco, en el occidente de México, ya estaba bajo la lupa. El estado ha sido uno de los ejemplos más crudos de la violencia de los cárteles en los últimos años, incluido el hallazgo en marzo pasado de un rancho que era utilizado por los cárteles como campo de ejecución, así como una crisis de personas desaparecidas.

La entidad, cuya capital es Guadalajara, es el centro neurálgico del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", murió el domingo a manos del Ejército durante un intento de captura.

El operativo y sus violentas repercusiones cobraron la vida de 70 personas. Miembros del cártel incendiaron autos para bloquear calles en estados de todo el país, particularmente en Jalisco, y se enfrentaron con fuerzas mexicanas hasta el lunes, mientras el gobierno aseguraba que el conflicto estaba bajo control.

La muerte de Oseguera Cervantes se produjo mientras el gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en un esfuerzo por cumplir con las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales. El cártel, también conocido como CJNG, es una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para capturar a "El Mencho" y elogió al Ejército de México por abatir a uno de los criminales más buscados en ambos países.

Pérez también elogió los esfuerzos de Sheinbaum en el combate a los cárteles, al asegurar que el gobierno ha tomado el tema con mayor seriedad que sus predecesores. Al mismo tiempo, señaló, las autoridades estatales se han quedado cortas en lo que a la protección de la población civil se refiere.

Para muchos, la mayor preocupación es que la muerte de "El Mencho" pueda abrir la puerta a más violencia. Abatir a los capos es una estrategia que la misma Sheinbaum ha criticado, debido a que suele detonar un conflicto interno entre facciones de un cártel y conducir a grupos rivales a tratar de apoderarse de territorio.

Vanda Felbab-Brown, académica de Brookings Institution, considera poco probable que el cártel continúe con sus actos de "venganza", pero el futuro sigue siendo incierto, en particular después de la muerte o captura de algunas de las principales figuras del CJNG y del Cártel de Sinaloa en los últimos años.

"Si no hay una línea clara de sucesión (en el CJNG), podríamos ver muchas disputas dentro del cártel, su ruptura, y hay muchos escenarios", dijo.

El domingo, cuando estallaron los enfrentamientos entre los miembros del cártel y las fuerzas armadas, un grupo comenzó a incendiar un auto a pocos metros de la casa de Pérez, quien permitió que los transeúntes se resguardaran dentro de su residencia. Los enfrentamientos se extendieron por más de una hora.

Ahora, Pérez señala que no tiene caso que se lleve a cabo el Mundial en Guadalajara, y duda que la derrama económica del evento se extienda a los negocios de los vecindarios de clase trabajadora como el suyo, a pesar de que se encuentran a sólo 10 minutos del estadio en auto.

Se tiene previsto que el Mundial sea un motor económico de 3.000 millones de dólares para México, según la Federación Mexicana de Futbol.

"No nos beneficia en nada a la ciudadanía, la verdad. Que se lo lleven a Monterrey, que se lo lleven a Ciudad de México. Pero aquí, en este momento, no estamos convencidos", subrayó. "Va a estar dificilísimo... no es adecuado que venga gente del extranjero a Jalisco para un evento así".

El lunes, algunos turistas extranjeros que quedaron atrapados en la ola de violencia en la ciudad-balneario de Puerto Vallarta, también en Jalisco, recurrieron a las redes sociales para advertir sobre lo ocurrido, al grado que algunos aseguraron que no planeaban regresar.

Esperanza de volver a la normalidad

A pesar de eso, Guadalajara volvía el martes a la normalidad. Muchos negocios abrieron sus puertas por primera vez en dos días, y el tráfico inundaba las calles.

Grupos de trabajadores estaban ocupados arreglando el exterior del estadio de fútbol que albergará los partidos del Mundial. Ciclistas pasaban a toda velocidad por el lugar, mientras algunos padres jugaban con sus hijos en los parques.

Policías y miembros de la Guardia Nacional fuertemente armados recorrían la ciudad, una señal para algunos de que el gobierno tenía la situación bajo control.

Juan Carlos Pila, un taxista de 55 años, puso los ojos en blanco ante los reportes de violencia después de que esperó dos días junto a su familia a que la situación se tranquilizara. Aseguró que las redes sociales y los medios locales exageraban la magnitud de la violencia.

"Que se vengan, hombre. Son bienvenidos", afirmó, en referencia a los visitantes.

Otros, como María Dolores Aguirre, simplemente esperaban lo mejor. Aguirre vive del turismo que ha llegado a su encantador pueblo de Tapalpa, escondido en las montañas de Jalisco, donde el Ejército mexicano abatió a "El Mencho".

La tienda de abarrotes de su familia depende del flujo de turistas. Ahora, Aguirre teme que la violencia afecte su sustento y transforme a comunidades como la suya.

"Nos va a afectar, porque son daños colaterales", afirmó Aguirre. "Pues el gobierno va a tener que tener mucha seguridad... Ya se hizo del conocimiento de todo el mundo todo esto, entonces pues la gente sí se la va a pensar en venir".