Violencia en estados no afectará economía: Sheinbaum

Al manifestar que la economía de México "está sólida", la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la violencia que se ha registrado en estados como Sinaloa, Tabasco y Guerrero, vayan afectar la economía del país.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal garantizó que la estrategia de seguridad dará resultados "no es de un día a otro", y que se pacificará poco a poco las zonas de seguridad en donde hay problemas de violencia.

"El Fondo Monetario, el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, habla de que si continúa esta violencia podría afectar mucho en la economía, ¿qué les responde?", se le preguntó.

"No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado no es de un día a otro, ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia que es muy importante. Había este debate de que sí hubo más en general, pero es muy importante la tendencia, no es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia.

"Vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia en particular Sinaloa, es un caso especial, por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la República, donde se está atendiendo. Vamos a seguir trabajando (...) La economía de México está sólida y vamos a avanzar en seguridad", dijo.

En medio del proceso de confirmación del acceso de México a la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 35 mil millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confió en que el gobierno actual dará los pasos hacia la consolidación fiscal movilizando más los ingresos.

Sin embargo, advirtió que al igual que toda América Latina y el Caribe, debe atender el problema de la inseguridad pública, ya que de enfrentar la violencia podría crecer medio punto porcentual durante un plazo de 10 años.

Rechaza propuesta sobre negociar con el narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó una negociación con grupos de la delincuencia, ante la propuesta del diputado Manuel Espino de pactar con el crimen organizado para pacificar al país.

"Nosotros no vamos a negociar con delincuentes, vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 28 de octubre en Palacio Nacional.

La Presidenta insistió en que la estrategia de Seguridad de su gobierno va a dar resultados porque se tiene estrategia: "Se va a ir viendo poco a poco, y tiene que ver con atención a las causas y disminuir la impunidad, son los dos ejes centrales".

Cabe señalar que el exdirigente panista y ahora diputado de Morena afirmó que era necesaria una cultura de paz y que presentaría una iniciativa al respecto, como la creación de una comisión para dialogar con narcos.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum acusó que "hay mucha hipocresía" en el PAN porque ahora señalan que hay "narcoterrorismo" en el país, pero no dijeron nada de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Felipe Calderón y condenado recientemente a 38 años de prisión en Estados Unidos.

Aseguró que lo que busca Acción Nacional es intervención internacional: "Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano". También acusó que el PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados.

"Nosotros vamos a seguir construyendo una patria digna, solidaria, fuerte", expresó.

Ante el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez que fue condenado por la iglesia católica, la Presidenta comentó que hay consternación, se trabaja en el caso y hay una persona detenida.

"No vamos a regresar a lo de antes porque no llevó a nada. Aunque digan lo que digan, la guerra contra el narco sigue teniendo parte de sus consecuencias hasta ahora", declaró.