Violencia en Zacatecas deja 11 muertos en las últimas 24 horas

ZACATECAS, Zac., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- En Zacatecas continúa la violencia generada por los grupos de la delincuencia y en las últimas 24 horas, una serie de ataques armados dejaron 11 asesinatos; dos víctimas menores de edad, además un niño de tres años resultó herido de bala.

De acuerdo al reporte diario que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron 11 homicidios dolosos en la entidad, la mayoría de los ataques armados que llamaron la atención se reportaron en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.

Una de las agresiones ocurrió en colonia Felipe Ángeles, ubicada atrás del Panteón de la Santa Cruz, en el municipio de Fresnillo, donde según los primeros reportes policiales, los vecinos del lugar alertaron de una agresión contra varios integrantes de una familia y al acudir las diferentes corporaciones mencionaron que al parecer se trataba de una mujer y dos menores de edad que podrían tener entre 10 y 15 años.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que debido a que las personas asesinadas estaban dentro de un cuarto, se tuvo que ingresar y procesar el lugar por medio de una orden de cateo, donde se levantaron los cuerpos de una mujer adulta mayor, así como de el de otra y un hombre. Las víctimas permanecen en calidad de no identificadas, ya que no se encontraron ninguna identificación o documento oficial.

Otro hecho ocurrió en la calle Justo Sierra, de la colonia Centro de Fresnillo, donde sujetos armados dispararon contra un hombre de aproximadamente 25 años, pero cuando los elementos de seguridad acudieron a brindar apoyo, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

En ese mismo municipio también fue reportada una agresión en la colonia Polvaredas, donde presumiblemente el grupo armado disparó contra dos domicilios, cuyas balas alcanzaron a un adulto y a un niño de tres años de edad.

Mientras que en el municipio de Guadalupe, personas armadas asesinaron a un joven al que sorprendieron mientras lavaba su motocicleta en la vía pública en la colonia Gavilanes.

Otro ataque armado que generó temor en un tianguis que se instala en la avenida Ferrocarril, de la colonia Pánfilo Natera, en la capital de Zacatecas, donde los reportes policiales refieren que a ese lugar arribaron personas armadas y dispararon contra un hombre y una mujer comerciantes, quienes fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.