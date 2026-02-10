Violencia ha crecido 70%

Ciudad de México.- La violencia en México ha aumentado alrededor de un 70 % en la última década si se consideran desapariciones, feminicidios y otros delitos contra la vida, un panorama que contrasta con la narrativa oficial centrada en la reducción de los homicidios dolosos desde septiembre de 2024, según advirtió este lunes la organización México Evalúa.

Al presentar el informe ´Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz´, la directora de México Evalúa, Mariana Campos, señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente a partir de una sola métrica nacional, por lo que el estudio incorpora cinco indicadores de "violencia letal": feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas.

Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los primeros 15 meses de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos cayeron un 40 % en el país, de acuerdo con datos oficiales, mientras que el análisis de la ONG encontró que la violencia letal solo se redujo un 8 % en el último año, al tomar en cuenta los cinco indicadores mencionados.

En cuanto al homicidio doloso, Campos explicó que este delito ha disminuido un 22,2 % desde 2024, pero sigue un 30,7 % por encima de los niveles registrados en 2015, según el estudio.

En cuanto a las desapariciones, Campos subrayó que su análisis es muy importante al tratarse de dinámicas de "ocultamiento" de crímenes por parte de la delincuencia organizada.

"La desaparición parece confirmar que una parte de la violencia letal podría no estar reduciéndose sino volviéndose menos visible, lo que exige diagnósticos más integrales. Y abandonar el análisis aislado del homicidio doloso", zanjó la especialista.