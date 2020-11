Violento "Puente Revolucionario" en Sonora; se reportan 24 homicidios

Durante el "Puente Revolucionario" se registraron 24 muertes violentas en Sonora, donde perdió la vida un niño de cuatro años de edad en Caborca, Sonora.

De estos 24 asesinatos, 18 fueron ejecuciones perpetradas del viernes 13 al lunes 16 de noviembre y el resto, o sea 6, fueron hallazgos en fosas clandestinas por parte de colectivos de búsqueda en la entidad, en los municipios de Hermosillo (3), Caborca (2) y Cajeme (1).

En tanto las ejecuciones se registraron en Caborca, Cajeme, Hermosillo y Empalme.

En paralelo, se reportaron siete desapariciones forzadas en Caborca, Guaymas y Cajeme.

Los últimos hechos violentos en Caborca mantienen a la población sonorense consternada.

El domingo 15 de noviembre a las 12.00 horas se encontró a un hombre sin vida y otro herido en la intersección de la Rafael Muñoz y Juan Chait y a las 16.00 horas, se reportó otro cuerpo en el ejido Salomón Quihuis.

Los primeros minutos del lunes 16 de noviembre, grupos criminales asesinaron a dos hombres identificados como Rigoberto Páez y "El Wero", en un "aguaje" de cerveza y minutos después acribillaron a una familia.El saldo de este ataque es de tres personas muertas, entre ellas el niño Tadeo Bernabé de 4 años de edad y su padre Armando Carrillo de 23 años de edad, quien era empleado del ayuntamiento.

Horas más tarde, falleció en un hospital, Felipe Castaño de 42 años de edad, empleado del Instituto Kino. Dos personas más se encuentran heridas de gravedad.

El mismo día, las Madres Rastreadoras de Caborca encontraron dos cuerpos sin vida en un predio ubicada en las cercanías de la intersección de la Rafael Muñoz y Juan Chait.

En Cajeme, fueron seis personas asesinadas; el cuerpo de un hombre encobijado se encontró cerca del aeropuerto; otro fue ultimado con arma blanca, en la colonia Misión del Real, mientras que un cadáver se localizó flotando en el Canal Alto, al norte de la Calzada Francisco Villanueva.

Un hombre fue quemado dentro de su propio domicilio ubicado en la colonia Block 410 y otra víctima que fue atacada con arma de fuego en la comisaría de Cocorit no superó las múltiples heridas.

En un predio colindante con la zona periférica integrantes del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón localizaron restos de un hombre en un terreno baldío, frente a la colonia Villas del Trigo.



En Hermosillo, dos hombres perdieron la vida tras una agresión armada en la colonia El Ranchito, uno de ellos en el mismo lugar de los hechos y el otro cuando recibía las primeras atenciones en el Hospital General del Estado.

En inmediaciones del municipio de Carbó sobre la carretera Hermosillo-Nogales se encontraron dos cuerpos por fuera de un vehículo Kia color guinda y uno más sin vida en el interior sobre el asiento del copiloto.

Colectivos unidos, encabezados por la Madres Buscadoras de Sonora, reportaron el hallazgo de tres fosas clandestinas con restos óseos calcinados, en la Costa de Hermosillo.

En municipio de Empalme, un hombre fue ejecutado en una llantera ubicada en un paraje conocido como "San Juditas".

--Mesa de Seguridad informa activa operativo

Integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Sonora, de los tres órdenes de Gobierno, informó que se mantienen operativos de búsqueda de los responsables de la agresión armada, registrada en la madrugada del lunes, donde tres personas fueron privadas de la vida, una de ellas menor de edad.

Explicó, "desde que se tuvo conocimiento de los hechos, alrededor de las 00:30 horas de este lunes 16 de noviembre, fuerzas policiacas y personal de investigación mantienen las labores de manera conjunta y coordinada, tanto en el área urbana como en la zona rural del municipio de Caborca".

La agresión se registró en calles de la colonia Industrial, lugar donde perdió la vida Armando, de 23 años de edad, en tanto que aún herido fue trasladado a recibir atención médica el niño Tadeo Bernabé, de 4 años, quien minutos después lamentablemente falleció mientras recibía atención médica; dos personas resultaron lesionadas, una de ellas no resistió y murió cuando recibía atención médica.

Al momento de la agresión, todas las víctimas viajaban en un vehículo Honda Civic, color azul, modelo 2003, con placas afiliadas, unidad que presentó varios impactos de proyectiles de arma de fuego y donde quedó el cuerpo de una persona, en el asiento trasero.

Del lugar se recolectaron diversos datos de pruebas para su análisis e investigación, comunicó la Mesa de Seguridad sobre los hechos que cimbraron al municipio de Caborca.

--Aumentan crímenes contra menores

De acuerdo al último reporte de Observatorio Sonora por la Seguridad en los últimos cinco años del 2015-2020 casi se duplicó la violencia contra los menores de 17 años.

Y en el caso particular de niños (varones) menores casi se triplicó la estadística, pues pasó del 2015 de 9 homicidios dolosos a 24 en el 2020.

Y en lo que corresponde a las niñas, las muertes violentas no han tenido variación, son 5 en el 2015 y la misma cantidad este año.

La estadística ofrecida por el Observatorio se basa en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde se infiere que en el presente año, en Sonora, se han perpetrado 978 muertes violentas hasta el 30 de septiembre.

El director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos manifestó indignación por los recientes acontecimientos violentos: "Con la atrocidad del asesinato de un niño en Caborca, desde @ObservSonoraSeg decimos #YaBasta".

Urgió el cambio inmediato e investigación de encargados de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) con más tiempo en la región, que han demostrado su fracaso en disminuir hechos violentos, externó.

"Ya basta, que cesen o cambien a todas las autoridades de la región. No es posible tanta violencia y que no pase nada", sentenció.