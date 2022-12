Viven caos en aeropuerto de Tijuana

A-AA+

TIJUANA, BC., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Cientos de viajeros se encuentran varados en el aeropuerto de Tijuana debido a retrasos y cancelaciones de último minuto provocados en los últimos días por cuestiones climatológicas.

Las quejas, que usuarios realizan en redes sociales se refieren, principalmente, a vuelos de las aerolíneas Volaris y Vivaaerobus. Además de los problemas con los vuelos, también denuncian un caos con las maletas y falta de información por parte de personal de las aerolíneas.

Medios locales reportan que el problema inició la tarde-noche del viernes, 23 de diciembre, cuando el aeropuerto debió ser cerrado por un banco de niebla.

Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el cierre tuvo lugar de las 20:20 horas del viernes, hasta la 1:20 del sábado, lo que provocó que 20 vuelos fueran desviados para su aterrizaje, 13 fueron retrasados y 57 cancelados, 21 de llegada y 36 de salida.

A partir de entonces decenas de personas quedaron varadas esperando la normalización de los vuelos que, los usuarios denuncian, no ha ocurrido.

Aerolíneas no se hacen responsables, denuncian viajeros

Los viajeros señalan que las aerolíneas, principalmente Volaris, no se han hecho responsables de los retrasos ni les han ofrecido compensaciones por los gastos extra que han tenido que hacer por esta situación, como alimentos y hospedaje.

También señalan que las líneas para documentar están tardando hasta cuatro horas.

Sobre las maletas, reportaron que muchas que ya habían sido documentados en vuelos que fueron cancelados, fueron sacadas a las salas de espera, sin ningún orden ni control.

La situación se salió de control la tarde del domingo, cuando varios pasajeros entraron a áreas restringidas. Otros se bajaron de los aviones y caminaron sobre las pistas, luego de horas de espera sin que el avión despegara, según se observa en videos.

El usuario Rusell Valtierra publicó en Twitter: "Iniciamos el día 4 sin poder despegar de Tijuana pero hoy ya nos aventaron las maletas al piso. Me han cancelado 5 vuelos. #Volaris y siguen vendiendo boletos".

Sin embargo, durante la conferencia mañanera, David Aguilar, coordinador de divulgación del Proyecto, reportó solamente la cancelación de tres vuelos y 26 quejas.

A través de su cuenta de Twitter, Aeropuerto de Tijuana señaló que "la situación que se vivió en días anteriores fue atípica y corresponde a retrasos y cancelaciones por variantes climatológicas. Estamos reforzando servicios de limpieza en zonas públicas".